"Газель" сбила женщину с двумя детьми в Новой Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" сбил маму с двумя мальчиками четырех лет и девяти месяцев в Новой Москве, младенец умер на месте. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В 19:35 мск на территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на маму и двух детей - мальчика четырех лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что четырехлетний мальчика и женщина получили незначительные травмы. "По предварительным данным, мама с детьми шла по проезжей части, в попутном направлении движению транспорта", - добавили в пресс-службе.

Водитель находится на месте происшествия. Работает следственно-оперативная группа.

В столичной прокуратуре сообщили, что водитель автомобиля был пьян в момент ДТП. "По предварительной информации, 34-летний водитель "Газели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, водитель сбил маму с мальчиками двух лет и девяти месяцев.

В настоящее время по решению прокуратуры материалы процессуальной проверки переданы в территориальный орган СК России. Прокуратура контролирует ход, обоснованность и своевременность принятия следственным органом процессуальных решений о возбуждении или отказе в возбуждении дела.