Три человека пострадали в инциденте со "случайным выстрелом" в аэропорту в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека пострадали в результате инцидента в международном аэропорту Атланты (штат Джорджия), где один из пассажиров при досмотре выстрелил из пистолета. Соответствующее заявление распространила в субботу пресс-служба Управления транспортной безопасности (TSA) при Министерстве внутренней безопасности США.

По данным ведомства, приблизительно в 13:30 по местному времени (21:30 мск) при сканировании багажа сотрудники служб безопасности обнаружили в сумке одного из пассажиров "запрещенный предмет". После того как они вскрыли сумку, владелец "ринулся к ней и достал пистолет, который тут же выстрелил". "Пассажир скрылся, выбежав из аэропорта", - указывается в заявлении. Власти не сообщают имя и местонахождение указанного пассажира.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека, жизни которых ничего не угрожает, подчеркнули в TSA. При этом не уточняется, какого рода повреждения они получили. В связи с инцидентом руководство аэропорта временно приостанавливало вылеты. Спустя примерно два часа после инцидента ограничения были сняты.

Ранее в субботу пользователи социальных сетей сообщали о том, что в международном аэропорту Атланты объявлена эвакуация из-за стрельбы. В пресс-службе аэропорта заявили, что инцидент связан со "случайным выстрелом" на пункте досмотра, а угрозы жизни и здоровью пассажиров и персонала нет.

По данным TSA, лишь в 2021 году сотрудники ведомства зафиксировали на пунктах досмотра в аэропорту Атланты по меньшей мере 450 единиц огнестрельного оружия. Провозить его разрешено исключительно в незаряженном виде в багаже в закрытом твердом кейсе, предварительно поставив об этом в известность службы безопасности.