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Три человека погибли в ДТП в Таганроге

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Три человека, среди которых 14-летний мальчик, погибли при столкновении трех автомобилей в Таганроге. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"Водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Даф" под управлением водителя 1988 года рождения. После чего с автомобилем ВАЗ-2107 допустил столкновение автомобиль "Лада-Гранта", движущийся в попутном направлении, под управлением водителя 1968 года рождения. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры ВАЗ-2107", - сказали в ведомстве, добавив, что в числе погибших неустановленная женщина 50-60 лет и 14-летний мальчик.

Сообщается, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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