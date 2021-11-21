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Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Горно-Алтайске

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем

ТАСС, 21 ноября. Тела двоих взрослых и ребенка обнаружили после пожара в частном доме в Горно-Алтайске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике Алтай в воскресенье.

"В 15:30 (11:30 мск) по местному времени от очевидцев на номер 112 поступило сообщение о пожаре на частном доме в Горно-Алтайске на улице Плодово-Ягодной. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. В 16:10 (12:10 мск) пожар был локализован, в 16:32 (12:32 мск) ликвидирован. В ходе ликвидации пожара газодымозащитники обнаружили трех погибших граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте пожара были обнаружены тела женщины 1977 года рождения, ребенка 2013 года рождения и мужчины 1972 года рождения. В пресс-службе отметили, что обстоятельства гибели людей выясняют следователи. Причина возникновения пожара устанавливается.

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