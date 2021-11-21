Суд в Дагестане арестовал до 11 января обвиняемого в наезде на полицейского

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд ужесточил меру пресечения Камалу Идрисову, обвиняемому в наезде на полицейского возле КПП в аэропорту Дагестана. Он был отправлен под арест на один месяц и 20 суток, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Верховного суда республики.

Ранее суд назначил в качестве меры пресечения Идрисову домашний арест. В связи с предъявлением нового обвинения следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

"Суд, рассмотрев поступивший материал, ввиду того, что инкриминируемое Идрисову К. преступление относится к категории тяжких и с учетом иных обстоятельств, пришел к выводу о наличии оснований применения в отношении обвиняемого более строгой меры пресечения и вынес постановление о заключении Идрисова <…> под арест на срок 1 месяц 20 суток, до 11 января 2022 года, взяв его под стражу в зале судебного заседания", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде Республики Дагестан в течение трех суток со дня его провозглашения, отмечают в пресс-службе.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - бойца смешанных единоборств (ММА), двоюродного брата экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов, которому в пятницу предъявили обвинение, были задержаны в аэропорту Шереметьево.

Следствие полагает, что 11 ноября на КПП "Аэропорт" в Каспийске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы.