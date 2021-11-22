В США задержали трех человек после массового ограбления магазина одежды

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в штате Калифорния задержали трех участников организованного массового ограбления магазина одежды в городе Уолнат-крик в окрестностях Сан-Франциско. Об этом говорится в заявлении местного полицейского управления, опубликованном в воскресенье в Twitter.

Инцидент произошел в субботу вечером, когда около 80 человек, некоторые из которых были вооружены, ворвались в магазин Nordstrom в Уолнат-крик. По оценкам правоохранителей, ограбление, при котором пострадали трое сотрудников магазина, носило спланированный характер.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали трех участников преступления, остальным удалось скрыться. Задержанным предъявлены обвинения в сговоре, краже со взломом, незаконном ношении оружия и хранении украденного имущества. Полиция ведет расследование.