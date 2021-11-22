Более 1,7 тыс. человек в Приморье остались без электроснабжения из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Непогода оставила без электроснабжения более 1,7 тыс. человек в Приморье, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

По данным синоптиков, вечером 21 ноября и ночью 22 ноября на большей территории Приморья прошли умеренные, местами сильные снег, дождь и снег, в крае отмечаются отложения мокрого снега, на юге и западе гололед. Ветер усиливался на мысах южного побережья до 25-30 м/с. На 22-23 ноября в Приморье объявили штормовое предупреждение.

"Как доложил директор филиала ДРСК Егор Мухин, энергетики сформировали 115 бригад с техникой, сейчас специалисты ликвидируют технологические нарушения - 1 720 человек в населенных пунктах остаются без света. В частности, из-за непогоды произошло отключение электричества в двух селах Ольгинского района. Директор Владивостокского предприятия электросетей Олег Титов сообщил, что 105 человек и 55 единиц техники готовы устранять аварийные отключения в приморской столице", - сообщила пресс-служба по итогам совещания губернатора Олега Кожемяко с руководителями муниципалитетов и профильных ведомств.

По данным оперштаба, на большей части Приморья идет мокрый снег и дождь, наибольшее количество осадков выпало в Посьете - 22,8 мм, Ольге - 17 мм, Барабаше - 16,4 мм, Пограничном - 15,4 мм. По прогнозам синоптиков, днем в южных и центральных районах края такие осадки сохранятся. На расчистке дорог во Владивостоке задействовали 128 единиц техники, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Из-за непогоды на дорогах региона осложнилась обстановка, во Владивостоке образовались пробки. По данным местных СМИ и соцсетей, на скользкой трассе в пригороде фура перегородила проезд, деревья покрылись ледяной коркой, провода некоторых районах города провисли из-за налипшего снега. Горожане в соцсетях предлагают помощь людям, попавшим в сложную ситуацию на дороге, очевидцы помогают буксующим автомобилям преодолеть скользкие участки. Кожемяко призвал глав муниципалитетов и руководителей предприятий отпустить сотрудников, не занятых на круглосуточных или дежурных работах, домой в связи с непогодой, глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал по возможности сократить рабочий день в городе до 14:00 (07:00 мск).