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Больше половины смертельных ДТП в Москве случаются с 12:00 до 21:00

Пик аварийности наблюдается в интервале с 18:00 до 21:00

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Больше 50% аварий со смертельным исходом происходит в Москве во временной интервал с 12:00 до 21:00, а меньше всего таких ДТП - с трех до шести часов утра, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"Мы выяснили, что более 50% ДТП от общего количества происшествий с погибшими и пострадавшими на территории города приходится на промежуток времени с 12:00 до 21:00, а наименьшее число происшествий зафиксировано с 03:00 до 06:00", - говорится в сообщении.

Пик аварийности наблюдается в интервале с 18:00 до 21:00. Часто аварии в это время случаются из-за слишком интенсивного движения и плохой видимости на дорогах в зимний период.

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