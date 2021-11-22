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В Сочи задержали проводника поезда за кражу 27 подстаканников

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 22 ноября. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи подстаканников, подозреваемым оказался проводник одного из поездов, сообщает в понедельник пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

"Поступило сообщение по факту хищения имущества, принадлежащего организации, а именно, металлических подстаканников в количестве 27 штук. Подозреваемый в краже был установлен и задержан, им оказался проводник одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным пресс-службы, молодой человек зашел в один из вагонов стоявшего поезда, прошел в купе проводников и тайно похитил подстаканники.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ ("Кража").

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