Полицейские и сотрудники ФСБ изъяли 2,5 тонны незаконно добытого омуля на севере Бурятии

УЛАН-УДЭ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче 2,5 тонны байкальского омуля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД республики.

"В результате проведенной масштабной межведомственной операции в Северо-Байкальском районе изъято около 2,5 тонн незаконного добытого байкальского омуля. Предварительная сумма ущерба - около 28 млн рублей. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое подозреваемых - жители Северо-Байкальского района 31 года и 35 лет", - сообщили в ведомстве.

Тайники с рыбой были обнаружены в районе реки Верхняя Ангара, а также в зимовье. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 2 ст. 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"В рамках расследования будут устанавливаться обстоятельства совершенных противоправных деяний и причастность к совершению преступлений иных лиц", - добавили в МВД Бурятии.

С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.