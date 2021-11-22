Экс-главу фирмы-подрядчика осудили условно за хищение 6,5 млн рублей при реконструкции БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор по делу о мошенничестве при некачественной реконструкции здания Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Бывшего управляющего АО "Балтстрой", которое производило работы, лишили свободы на пять лет условно и обязали выплатить похищенные 6,5 млн рублей, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Коченова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что Коченов, будучи с 2008 по 2016 год управляющим АО "Балтстрой", решил похитить средства, которые были выделены из госбюджета на реконструкцию и реставрацию БДТ им. Г. А. Товстоногова. При этом исполнять контракт он заведомо не намеревался. После этого "Балтстрой" получил 1,6 млрд рублей авансовых платежей и 252 млн рублей на проектирование работ.

Коченов, зная, что работы не выполнены, подписал от своего имени акты о приемке, составленные сотрудниками "Балтстроя" (они о преступном замысле руководителя осведомлены не были). Акты были переданы заказчику работ, Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. Ее должностные лица, введенные в заблуждение, подписали документы с ложными сведениями о выполнении работ на сумму не менее 6 482 274 рублей, в результате "Балтстрой" получил из бюджета еще около 360 млн рублей, а в совокупности с перечисленными авансовыми платежами по контракту - не менее 2,2 млрд рублей.

Свою вину экс-глава строительной фирмы признал. Суд назначил Коченову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года, а также взыскал с него сумму ущерба в размере 6 482 274 рубля.

Масштабная реконструкция БДТ в период с 2011 по 2014 год обошлась более чем в 6 млрд рублей и обернулась протечками подвала и крыши, проблемами с грунтом, стенами и оборудованием. В отношении ряда руководителей реконструкции были возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении государственных средств. Второй ремонт для устранения недостатков предыдущего начался в 2019 году и закончится в 2023-м.