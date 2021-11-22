С выставки на "Винзаводе" в Москве украли картину

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работу Анны Андржиевской "Зависть" украли с выставки в центре современного искусства "Винзавод", к поискам привлечены правоохранительные органы. Об этом в понедельник сообщается в аккаунте музея AZ в Instagram.

"Музей AZ, организатор выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, сообщает о чрезвычайном происшествии. Вечером 21 ноября из экспозиции на "Винзаводе" была украдена работа Анны Андржиевской "Зависть". К поискам работы и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы", - говорится в сообщении.

Как отметили в музее, работа принадлежала галерее "Триумф"."Мы предпринимаем все возможные действия для возвращения работы на экспозицию и искренне надеемся, что она будет найдена в ближайшее время", - добавили в музее. Стоимость картины не уточняется.

Также отмечается, что выставка номинантов премии Анатолия Зверева на "Винзаводе", где произошло ЧП, продолжает работу в штатном режиме.

Анна Андржиевская - художница группы "Север-7". Живописец, график, автор объектов. Работает в сюрреалистичной манере.