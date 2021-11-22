Два человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в салоне машины. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение об аварии на трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе около населенного пункта Кириково поступило в 12:45 мск. Столкнулись микроавтобус Iveco, который следовал по маршруту Воротынец - Нижний Новгород, и легковой автомобиль.

"В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 18 человек, в том числе водитель, детей нет. В результате происшествия погибших нет, пострадали два человека - водитель и пассажир легкового автомобиля", - сказано в сообщении.

Пострадавших доставили на осмотр в больницу в Лыскове.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что водитель автомобиля Chevrolet, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автобусу. По предварительной информации Минздрава региона, за медпомощью обратился в том числе ребенок 2011 года рождения.