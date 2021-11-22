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В прокуратуре заявили, что у Рашкина не было разрешения на добычу как лося, так и кабана

Представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев отметил, что депутат является охотником с 1999 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин должен был лично обратиться за разрешением на охоту, не полагаясь на своих знакомых, права на добычу у него не было. Об этом в понедельник на заседании думской комиссии по мандатным вопросам заявил представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев.

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"Для объективности восприятия происходящего я бы хотел посвятить членов комиссии в то, что Валерий Федорович является охотником с большим стажем", - сказал он при рассмотрении представления генпрокурора о снятии с Рашкина неприкосновенности. По его данным, Рашкин является охотником с 1999 года.

Бочкарев отметил, что Рашкин "должен лично как физическое лицо обратиться в региональный орган государственной власти, оформить получение разрешения на тот или иной вид животного и только после этого приступать к охоте". "Валерий Федорович отметил, что он попутал лося с кабаном. А это не имеет никакого значения, кого вы с кем попутали. У вас разрешения не было и на кабана", - указал представитель Генпрокуратуры.

Рашкин на заседании комиссии продолжал утверждать, что организаторы охоты ввели его в заблуждение, сказав, что все разрешительные документы есть. Он уточнил, что знает этих людей 20-25 лет. В ответ на это Бочкарев указал, что на территорию охотничьего хозяйства с оружием он прибыл один, "организатором выступал он".

Дело об охоте

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале ранее заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Теги
РоссияРашкин, Валерий Федорович
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