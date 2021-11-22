В прокуратуре заявили, что у Рашкина не было разрешения на добычу как лося, так и кабана

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин должен был лично обратиться за разрешением на охоту, не полагаясь на своих знакомых, права на добычу у него не было. Об этом в понедельник на заседании думской комиссии по мандатным вопросам заявил представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев.

"Для объективности восприятия происходящего я бы хотел посвятить членов комиссии в то, что Валерий Федорович является охотником с большим стажем", - сказал он при рассмотрении представления генпрокурора о снятии с Рашкина неприкосновенности. По его данным, Рашкин является охотником с 1999 года.

Бочкарев отметил, что Рашкин "должен лично как физическое лицо обратиться в региональный орган государственной власти, оформить получение разрешения на тот или иной вид животного и только после этого приступать к охоте". "Валерий Федорович отметил, что он попутал лося с кабаном. А это не имеет никакого значения, кого вы с кем попутали. У вас разрешения не было и на кабана", - указал представитель Генпрокуратуры.

Рашкин на заседании комиссии продолжал утверждать, что организаторы охоты ввели его в заблуждение, сказав, что все разрешительные документы есть. Он уточнил, что знает этих людей 20-25 лет. В ответ на это Бочкарев указал, что на территорию охотничьего хозяйства с оружием он прибыл один, "организатором выступал он".

Дело об охоте

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале ранее заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.