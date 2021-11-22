В Москве экс-сотрудника таможни осудили условно за скачивание данных внутренней базы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года условно бывшего сотрудника Центральной акцизной таможни за несанкционированное скачивание информации из внутренней базы данных. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ"). Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, с установлением испытательного срока в течение 3 лет", - сообщила Короткова.

Суд установил, что бывший главный государственный таможенный инспектор отдела применения системы управления рисками - центра оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля Центральной акцизной таможни использовал вредоносную компьютерную программу для несанкционированного копирования информации о профилях рисков, содержащейся в базе данных Единой автоматизированной системы таможенных органов. Свою вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.