У Генпрокуратуры нет оснований считать заказным дело Рашкина о незаконной охоте

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил об отсутствии оснований считать заказным дело депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Об этом он сообщил на заседании думской комиссии по мандатным вопросам, которая должна рассмотреть представление генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности.

"Что касается вопроса о заказном деле - этот вопрос надо переадресовать Валерию Федоровичу. Надо у него спросить, кто заказал ему выехать и осуществить незаконную охоту либо, быть может, лосю задать этот вопрос. Но, к сожалению, такой возможности нет, - сказал Бокарев. - Что касается меня, как представителя Генпрокуратуры, изучавшего соответствующие материалы, то у меня никаких внутренних убеждений не возникло о том, что имеет место быть какой-либо заказ. Совершенно не имеется никаких для этого предпосылок, поскольку в сухом остатке те обстоятельства, которые я привел здесь и довел до сведения всех членов комиссии, никуда не денутся и виной этим действиям является Рашкин Валерий Федорович и больше никто".

Также Бочкарев считает Рашкина организатором незаконной охоты, так как кроме него никого не было на территории охотничьего хозяйства с огнестрельным оружием и никто другой не намеревался идти на охоту.

"Организатором, как я предполагаю на данном этапе, является Валерий Федорович, это его желание, в которое он вовлек и других лиц, находящихся вместе с ним. И после чего и совершили в составе группы лиц соответствующее преступление", - добавил представитель надзорного ведомства. Кроме того, других выстрелов не было и других происшествий на данной территории также не было. "Поэтому нет оснований полагать, что свидетели и очевидцы преступления в чем-то заблуждаются и приводят какие-то иные сведения на этот счет", - отметил Бочкарев.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале ранее заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.