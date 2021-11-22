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У Генпрокуратуры нет оснований считать заказным дело Рашкина о незаконной охоте

Кроме того, в ведомстве считают депутата организатором незаконной охоты, так как кроме него никого не было на территории охотничьего хозяйства с огнестрельным оружием и никто другой не намеревался идти на охоту

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил об отсутствии оснований считать заказным дело депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Об этом он сообщил на заседании думской комиссии по мандатным вопросам, которая должна рассмотреть представление генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности.

"Что касается вопроса о заказном деле - этот вопрос надо переадресовать Валерию Федоровичу. Надо у него спросить, кто заказал ему выехать и осуществить незаконную охоту либо, быть может, лосю задать этот вопрос. Но, к сожалению, такой возможности нет, - сказал Бокарев. - Что касается меня, как представителя Генпрокуратуры, изучавшего соответствующие материалы, то у меня никаких внутренних убеждений не возникло о том, что имеет место быть какой-либо заказ. Совершенно не имеется никаких для этого предпосылок, поскольку в сухом остатке те обстоятельства, которые я привел здесь и довел до сведения всех членов комиссии, никуда не денутся и виной этим действиям является Рашкин Валерий Федорович и больше никто".

Также Бочкарев считает Рашкина организатором незаконной охоты, так как кроме него никого не было на территории охотничьего хозяйства с огнестрельным оружием и никто другой не намеревался идти на охоту.

"Организатором, как я предполагаю на данном этапе, является Валерий Федорович, это его желание, в которое он вовлек и других лиц, находящихся вместе с ним. И после чего и совершили в составе группы лиц соответствующее преступление", - добавил представитель надзорного ведомства. Кроме того, других выстрелов не было и других происшествий на данной территории также не было. "Поэтому нет оснований полагать, что свидетели и очевидцы преступления в чем-то заблуждаются и приводят какие-то иные сведения на этот счет", - отметил Бочкарев.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступило представление генерального прокурора о лишении Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности. По его словам, депутаты могут обсудить этот вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале ранее заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. По словам депутата, ему сообщили, что охота открыта, а разрешение на отстрел копытных есть. При этом сразу после инцидента Рашкин придерживался версии, что нашел тушу животного в лесу.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Теги
РоссияРашкин, Валерий Федорович
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