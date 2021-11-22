Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, в результате чего один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным СК, в понедельник в частном доме в Махачкале на улице А. Султана произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, из них трое госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. В связи с произошедшим глава Дагестана Сергей Меликов дал соответствующие поручения, в том числе министерству здравоохранения республики - взять на особый контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим.

На месте работают пожарные расчеты, спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы, а также бригады скорой помощи. Для координации всех действий там же находятся начальник ГУ МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов и заместитель прокурора республики Андрей Потапов. По данному факту прокуратура начала проверку.