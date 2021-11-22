Полиция в Нижнекамске разыскивает 14-летнего подростка, который неделю назад ушел из дома

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Татарстана подключилась к поискам 14-летнего подростка из Нижнекамска. Заявление о пропаже поступило в понедельник, однако родители ребенка уверяют, что он ушел из дома неделю назад, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"По предварительной информации, ребенок 2007 года рождения ушел из дома 16 ноября, но в течение всего времени поддерживал связь с матерью с помощью телефонных звонков. 21 ноября он перестал выходить на связь. Сегодня, 22 ноября, мать обратилась с заявлением о пропаже", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент личный состав полиции Нижнекамского района ориентирован на поиск пропавшего подростка.