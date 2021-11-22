В Астрахани загорелись два жилых дома

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в двух жилых домах в Астрахани, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"22 ноября в 22:37 (21:37 мск) в оперативно-дежурную смену Главного управления поступило сообщение о загорании двух жилых домов по адресу: Кировский район, пл. Шаумяна, 26. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о локализации возгорания.

"23:59 (22:59 мск) локализация на месте пожара", - говорится в сообщении.

Потушить пожар удалось в 00:25 (23:25 мск).

"00:25 (23:25 мск) - ликвидация открытого горения", - рассказали в пресс-службе.

Площадь пожара оценили в 400 кв. м. К тушению привлекли 117 человек личного состава и 41 единицу техники. Предварительно пострадавших нет, добавили в пресс-службе.