На Сахалине более 10 тыс. человек из-за непогоды остались без электроснабжения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек остались без электроснабжения на Сахалине из-за снега и сильного ветра, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго.

"На Сахалине более 10 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды (снег, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы", - сказано в сообщении.

Ранее региональное управления МЧС сообщало, что циклон повлияет на погоду на Сахалине во вторник - в южной части острова прогнозировались сильные осадки, местами очень сильные в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 25-30 м/с. Позже, по данным управления, непогода начнет распространятся на северную часть Сахалина.