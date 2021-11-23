На Сахалине 11 сел остались без электроэнергии из-за циклона

ТАСС, 23 ноября. В южной части Сахалинской области 11 населенных пунктов остались без электричества из-за удара атмосферного вихря, который в ночь на 23 ноября принес на остров метель и штормовой ветер, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сахалинэнерго".

"По состоянию на 08:00 в результате непогоды нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов в южной части острова. Полностью без электроэнергии остались села Черемшанка, Новоселово, Урожайное, Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Парусное, Белинское, Огоньки, Высокое, Старорусское, частично - села Чехов, Люблино, Костромское, Стародубское, Заречное, Краснополье, Никольское, Сокол. Нарушена подача электроэнергии в ряде микрорайонов в областном центре, городах Анива, Холмск и Томари", - говорится в сообщении.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром с мокрым снегом, произошло четыре отключения линий электропередачи. Ведутся восстановительные работы. В ликвидации последствий непогоды участвуют 19 оперативно-выездных бригад компании и 22 единицы техники.

В Южно-Сахалинске идет дождь со снегом, ветер около одного м/с. Отменили занятия в школах у младшеклассников, закрыли паромные переправы.