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В ДТП с участием скорой помощи в Иванове пострадали три человека

Последствия аварии ликвидировали 16 человек и пять единиц техники

ТАСС, 23 ноября. Три человека получили травмы в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Иванове. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления МВД по Ивановской области.

ДТП произошло в 07:30 мск на перекрестке проспекта Ленина и улицы Громобоя, скорая помощь ехала в сторону госпиталя на красный сигнал светофора и столкнулась с легковым автомобилем Ssang Yong.

"По предварительным данным, пострадали пожилая женщина - пациентка, находившаяся в скорой, фельдшер и водитель скорой медицинской помощи", - сообщила пресс-служба.

Для ликвидации последствий привлекались пять единиц техники и 16 человек.

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