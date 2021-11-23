В ДТП с легковушкой и грузовиком в Адыгее погибли три человека

МАЙКОП, 23 ноября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло на трассе в Теучежском районе Адыгеи, в результате погибли три человека. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МВД по республике.

"В Теучежском районе столкнулись ВАЗ-2107 и грузовой автомобиль иностранного производства. В результате от полученных травм на месте аварии скончались 37-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, которым 36 и 37 лет", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на автомобильной дороге, ведущей из Майкопа в город Адыгейск, около хутора Шевченко. Полиция Теучежского района проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.