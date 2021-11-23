Экс-глава района в Екатеринбурге заплатит более 7,4 млн рублей за неподтвержденные доходы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Прокуратура добилась взыскания с бывшего главы Железнодорожного района Екатеринбурга более 7,4 млн рублей за приобретение имущества на неподтвержденные доходы. Стоимость сделок превышала совместный доход экс-чиновника и его супруги за три года, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного органа.

"Установлено, что в 2015 году на тот момент глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга и его супруга приобрели в собственность недвижимое имущество общей стоимостью более 15,2 млн рублей. Вопреки требованиям закона сведения о произведенных расходах не были представлены, а стоимость приобретенного имущества существенно превысила совокупный доход бывшего чиновника и его супруги за 3 года, предшествующих совершению сделок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не подтверждена. "Прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга, а также направила в суд иск о взыскании в доход государства денежной суммы, эквивалентной стоимости приобретенного на неподтвержденные доходы жилья. После внесения представления прокуратуры трудовой договор с главой района был прекращен по соглашению сторон. Суд по иску прокурора взыскал с бывшего чиновника и его супруги свыше 7,4 млн рублей в доход государства", - уточнили в прокуратуре.