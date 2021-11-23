При пожаре в доме под Костромой, по предварительным данным, погибли четыре человека

ТАСС, 23 ноября. Возгорание в двухэтажном деревянном доме произошло в ночь на 23 ноября в городе Чухломе Костромской области. По предварительным данным погибли, четыре человека, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, погибли четыре человека, проживавшие в двух квартирах дома. На месте пожара ведутся работы по разбору завалов и поиску тел погибших", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту происшествия.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме по улице Дорожной в Чухломе поступило около 22:00 в понедельник. Ликвидировали пожар в 06:05 23 ноября. "Дом на восемь квартир, из них пять квартир были жилыми, отопление печное, общая площадь дома 360 кв. м, выгорел полностью. По состоянию на 08:40 обнаружены фрагменты тел троих погибших, поиски, предположительно, четвертого погибшего продолжаются", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

