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Суд в Москве 3 декабря рассмотрит дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков

В случае доказательства его вины, ему грозит штраф до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы 3 декабря рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении рэпера Элджея (Алексей Узенюк), которого подозревают в пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Суд проведет заседание по вопросу привлечения Узенюка к административной ответственности 3 декабря. Ему вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей для гражданина, до 100 тыс. рублей - для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность", - сообщили агентству в суде.

Ранее суд вернул протокол в отношении Элджея об административном правонарушении из-за нарушений, выявленных судьей при рассмотрении вопроса о принятии материалов к производству.

Как сообщала ТАСС директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея". Кроме того, зарегистрированному в Уфе лейблу Rhymes Music грозит штраф до 1,5 млн рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея.

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