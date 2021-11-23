В Москве трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Трамвай и легковой автомобиль столкнулись недалеко от центрального входа на ВДНХ в Москве, два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Проспекте Мира, 123, в результате чего пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трамвай сошел с рельсов, оба пострадавших - из автомобиля. Движение трамваев в настоящее время затруднено в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

В департаменте транспорта столицы уточнили, что ДТП произошло на Продольном проезде.

"Около 13:40 на Продольном проезде произошло ДТП автомобиля и трамвая №25. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с городским транспортом. В результате столкновения произошел сход первой тележки вагона", - говорится в публикации.

Также в посте сообщается, что на Продольном проезде задерживаются трамваи №11, 17, 25, маршруты временно изменены.

В пресс-службе управления ГИБДД ТАСС сообщили, что один из пострадавших получил тяжелые травмы. "Сегодня примерно в 13:40 водитель автомобиля Honda, двигаясь по Продольному проезду, совершила поворот налево, не предоставив преимущества в движении водителю трамвая. В результате столкновения пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля, которых госпитализировали. Предварительно, у мужчины диагностируют тяжелые травмы", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.