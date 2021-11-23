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Движение транспорта в аэропорт Норильска закрыто из-за метели

На севере Красноярского края вечером 20 ноября объявили штормовое предупреждение

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Дорога из Норильска в аэропорт закрыта для движения транспорта из-за метели. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэрии.

На севере края с вечера субботы объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.

"С 15:45 (11:45 мск) 23.11.2021 по решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения автотранспорта категории "В" и "С". Движение автобусов 31 маршрута осуществляется по расписанию", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Норильске ожидается снег, низовая метель, видимость 1-2 км, ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с и с порывами до 20 м/с.

Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.

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