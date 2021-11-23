На трассе под Астраханью перевернулась машина скорой помощи

АСТРАХАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи съехал с дороги и перевернулся на автодороге Астрахань - Зеленга в районе села Бирюковка Приволжского района Астраханской области, три человека госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону во вторник.

"Водитель 1958 года рождения за рулем автомобиля бригады скорой медпомощи Володарской районной больницы ехал со стороны села Зеленга в направлении Астрахани. Мужчина заметил повреждение дорожного полотна, но не принял мер к снижению скорости. В итоге автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП госпитализированы три человека", - сказали в пресс-службе.

Пострадали водитель скорой помощи, транспортируемый пациент 1968 года рождения и сопровождавшая его 53-летняя женщина. По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе ведомства.