В Петербурге на заслуженного тренера Ильина составили протокол за отказ надеть маску

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Александр Ильин оказал неповиновение сотрудникам полиции в аэропорту Пулково, отказавшись надеть маску в нарушение действующих санитарных правил. Протокол об административном правонарушении в отношении 62-летнего мужчины передан в суд, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что 29-летняя спортсменка, находившаяся вместе с тренером, умышленно оскорбила двух полицейских, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. "В отношении 29-летней спортсменки следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время будет предъявлено обвинение", - сказано в сообщении.

По информации городских СМИ, фигуранткой уголовного дела стала воспитанница Ильина, трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова. В СК уточнили, что в рамках расследования дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции.

22 ноября тренер и его подопечная намеревались вылететь из Санкт-Петербурга после проходившего в городе чемпионата России по плаванию. Сотрудников полиции вызвала администрация аэропорта из-за отказа мужчины надеть маску. В ответ на требования полицейских он оказал им неповиновение, в связи с чем те применили к нему физическую силу. Теперь его действия подпадают под статью 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Материалы об административном правонарушении были направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга.