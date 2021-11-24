Около 10 междугородних автобусных рейсов отменили в Приамурье из-за снегопада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов более чем по 10 межмуниципальным маршрутам отменено в Амурской области из-за заснеженных трасс. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

"Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок 24 ноября перевозчиками временно было приостановлено движение автобусов по нескольким межмуниципальным автобусным маршрутам", - говорится в сообщении.

Среди отмененных рейсы: Благовещенск - Белогорск, Екатеринославка - Благовещенск, Благовещенск - Новокиевский Увал, Благовещенск - Поярково и другие, всего около 10 направлений. Кроме того, в связи с дорожной обстановкой закрыто движение рейсовых автобусов на участке от Хабаровска до Облучья трассы Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск, отменен автобусный рейс Благовещенск - Хабаровск - Благовещенск.

По информации министерства транспорта Амурской области, из-за последствий снегопада и сложных дорожных условий закрыто движение для транспорта в Михайловском районе на участке с 15 км по 39 км автомобильной дороги регионального значения Завитинск - Поярково - Ильиновка. В Серышевском районе временно приостановлено движение школьных автобусов. Затруднено движение по дорогам 11 районов: в Тамбовском, Благовещенском, Ивановском, Октябрьском, Михайловском, Константиновском, Архаринском, Серышевском, Белогорском, Ромненском и Мазановском районах.

По оперативной информации главного дорожного управления ГКУ "Амурупрадор", для очистки проезжей части на региональные автомобильные дороги Амурской области направлено около 150 спецавтомобилей для уборки снега.

В понедельник и во вторник Амурская область находилась под влиянием обширного циклона, который принес снег. В среду область остается в тыловой части циклона. Атмосферное давление начнет расти, наступят долгожданные прояснения, но будет по-прежнему ветрено.