С блогера Била взыскали 27 тыс. рублей за простой автобусов после устроенного им ДТП

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тыс. рублей за простой автобусов на месте спровоцированного им ДТП на Смоленской площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мировой судья судебного участка № 255 удовлетворил иск Мосгортранса к Эдуарду Билю и постановил взыскать с него в пользу Мосгортранса убытки, причиненные простоем, в размере 26 106 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей, всего 27 089 рублей", - сказали в суде. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

1 апреля блогер на автомобиле Audi RS 6 Avant, двигаясь с превышением скорости по Новинскому бульвару, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель Volkswagen получила тяжелую травму. Бил признал вину, раскаялся в содеянном и выплатил потерпевшей компенсацию за лечение. Пресненский суд Москвы назначил ему два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года.