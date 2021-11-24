Задержали бывшего спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова для проведения следственных действий. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время для проведения следственных действий задержан и доставлен в отдел полиции Павел Худяков - бывший спортивный директор ФК "Тамбов", - сказал собеседник агентства.

С 2013 года Худяков занимал должность спортивного директора клуба "Тамбов", который при нем дебютировал в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20 и занял 14-е место. Из-за отмены стыковых матчей в связи с пандемией коронавируса с клубами Футбольной национальной лиги "Тамбов" остался в высшем дивизионе. "Тамбов" мог сняться в середине чемпионата сезона-2020/21 в связи с задолженностью, но избежал банкротства благодаря финансовой помощи от РПЛ. По итогам сезона "Тамбов" выбыл из РПЛ по спортивным показателям, а клуб лишился профессионального статуса.

В конце сентября бывший гендиректор клуба Ольга Коновалова, проходящая подозреваемой в деле о махинациях с бюджетными средствами, была взята под стражу сроком на два месяца.