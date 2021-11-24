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Движение на ТТК в районе Гагаринского тоннеля затруднено из-за возгорания грузовика

На месте работают оперативные службы, возгорание потушили

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль загорелся после выезда из Гагаринского тоннеля на Третьем транспортном кольце (ТТК), движение в сторону Варшавского шоссе затруднено. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК после выезда из Гагаринского тоннеля загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы, возгорание потушили. Затруднено движение по правому ряду в сторону Варшавского шоссе", - говорится в релизе.

"Загорание произошло в моторном отсеке, в результате чего сгорела кабина. Пострадавших нет", - сообщил источник в правоохранительных органах.

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