Движение на ТТК в районе Гагаринского тоннеля затруднено из-за возгорания грузовика

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль загорелся после выезда из Гагаринского тоннеля на Третьем транспортном кольце (ТТК), движение в сторону Варшавского шоссе затруднено. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК после выезда из Гагаринского тоннеля загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы, возгорание потушили. Затруднено движение по правому ряду в сторону Варшавского шоссе", - говорится в релизе.

"Загорание произошло в моторном отсеке, в результате чего сгорела кабина. Пострадавших нет", - сообщил источник в правоохранительных органах.