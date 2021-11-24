Водитель каршеринга сбил подростка на западе Москвы и скрылся

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Водитель каршеринга сбил 14-летнего мальчика на Нежинской улице на западе Москвы, а затем скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Нежинской улице во дворе дома 15, после наезда на 14-летнего мальчика неустановленный автомобилист покинул место ДТП. У пострадавшего мальчика диагностировали перелом лодыжки", - сказали в пресс-службе, добавив, что, предварительно, со слов очевидцев, в аварии участвовал автомобиль краткосрочной аренды.

В настоящее время сотрудники ГИБДД принимают все необходимые меры по установлению местонахождения скрывшегося с места происшествия водителя.