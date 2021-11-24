Движение транспорта на ТТК в Москве восстановлено после возгорания грузовика

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по Третьему транспортному кольцу (ТТК) в сторону Варшавского шоссе восстановлено после затруднения из-за возгорания грузового автомобиля около выезда из Гагаринского тоннеля. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на ТТК восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне ТТК после выезда из Гагаринского тоннеля загорелся грузовой автомобиль, в результате чего было затруднено движение по правому ряду в сторону Варшавского шоссе.