{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение транспорта на ТТК в Москве восстановлено после возгорания грузовика

ТС загорелось около выезда из Гагаринского тоннеля

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по Третьему транспортному кольцу (ТТК) в сторону Варшавского шоссе восстановлено после затруднения из-за возгорания грузового автомобиля около выезда из Гагаринского тоннеля. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на ТТК восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне ТТК после выезда из Гагаринского тоннеля загорелся грузовой автомобиль, в результате чего было затруднено движение по правому ряду в сторону Варшавского шоссе.

Теги
Россия
На северо-востоке Москвы ликвидировали возгорание в магазине "Лента"
Площадь пожара составила 3 кв. м
Читать полностью