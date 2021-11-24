Суд приговорил врача больницы в Курской области к 12 годам колонии за убийство медсестры

КУРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Фатежский районный суд приговорил врача районной больницы в Курской области к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве медсестры, сообщили журналистам в среду в пресс-службе суда.

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 21-летней медсестры Фатежской центральной районной больницы в Курской области в марте 2021 года.

"Приговором Фатежского районного суда Курской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") осужден врач анестезиолог-реаниматолог ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" Сурагин А. В. Суд признал Сурагина виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

В суде установлено, что врач в ночь на 27 марта 2021 года находился в состоянии алкогольного опьянения на суточном дежурстве в Фатежской центральной районной больнице. В предлифтовом помещении отделения реанимации красной зоны стационара для лечения больных коронавирусом на почве возникших неприязненных отношений мужчина нанес медсестре телесные повреждения, сдавил рукой область шеи. Через короткое время, несмотря на попытки оказать помощь, медсестра умерла.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе явку с повинной, частичное признание врачом своей вины, длительную работу по оказанию помощи пациентам с коронавирусом. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски родителей погибшей медсестры на общую сумму 4 млн рублей.