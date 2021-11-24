У берегов Франции при попытке пересечь Ла-Манш на лодке погибли пять мигрантов

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере пять мигрантов погибли у берегов Франции в результате крушения лодки, на которой нелегалы пытались пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на источник в МВД Франции.

"Около 14:00 по парижскому времени (16:00 мск) рыбак сообщил об обнаружении порядка пятнадцати человек в водах Ла-Манша в районе Кале", - сказал представитель министерства. По предварительным данным, как сообщил источник в МВД, пять человек погибли, еще пятеро в момент спасательной операции находились без сознания. В связи с происшествием в Кале выехал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. По данным морской префектуры региона, в этом году за период с 1 января по 31 августа 15,4 тыс. нелегальных мигрантов предприняли попытки с французского побережья добраться по морю до Великобритании. Из них французскими морскими службами были спасены 3,5 тыс. человек, оказавшихся в трудной ситуации. В 2020 году к берегам Великобритании из Франции направились 9,5 тыс. человек, тогда как в 2019-м их было 2,3 тыс., а в 2018-м - 600.