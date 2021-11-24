В ДТП в Туле один подросток погиб

ТАСС, 24 ноября. Столкновение двух легковых автомобилей на автодороге М-2 "Крым" в Туле стало причиной гибели 14-летнего подростка. Четверо пострадавших госпитализированы, в их числе 13-летний подросток, сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.

"В результате ДТП четверо пострадавших госпитализированы: 13-летний мальчик и трое взрослых. 14-летний мальчик погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, ДТП произошло в 19:30 мск среды на 176-м километре автодороги М-2 "Крым" городского округа города Тулы, где столкнулись легковые автомобили Mitsubishi Outlander и Kia Ceed. "По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed. Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия и принимают меры для ликвидации последствия ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.