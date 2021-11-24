В Курске возбудили дело по факту загрязнения воздуха выбросами с крупного предприятия

ТАСС, 24 ноября. Уголовное дело по факту загрязнении воздуха и нанесения вреда окружающей среде на сумму более 3,8 млн рублей возбуждено в Курске в отношении компании "Экотекс-К", производящей трикотажное полотно. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Курской области.

"На основании материалов прокурорской проверки орган дознания возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). Установлено, что в период с 28 апреля 2020 года по 8 июня 2021 года работник ООО "Экотекс-К" в результате эксплуатации оборудования допустил превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Указанные неправомерные действия повлекли причинение вреда окружающей среде на сумму более 3 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, в суд направлено исковое заявление с требованием приостановить деятельность компании "Экотекс-К", обязать ее провести мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов, а также снизить их объемы и содержание вредных веществ.

"Экотекс" образован на базе крупной торговой компании "Мирай текстиль", основанной в 2001 году. С 2018 года компания "Экотекс" работает в Курске, где имеет более 30 тыс. кв. метров производственных площадей, производит и реализует трикотажное полотно, ее мощности позволяют выпускать более 50 т готовой продукции в день.