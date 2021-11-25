Главу портового села под Хабаровском отправили в отставку за владение иностранными акциями

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Де-Кастринского сельского поселения в Ульчском районе Хабаровского края, рассмотрев информационное письмо прокуратуры региона, отправили в отставку главу села. Причиной стало обнаружение у чиновника акций иностранных компаний, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

"Проверкой установлено, что глава Де-Кастринского сельского поселения в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции владеет иностранными финансовыми инструментами (акциями зарубежных компаний), приносящими дивиденды владельцу. <...> В результате рассмотрения материалов прокуратуры депутаты вынесли решение об удалении главы Де-Кастринского сельского поселения в отставку и освобождении его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Де-Кастри - поселок в Ульчском районе Хабаровского края, расположен на берегу залива Чихачева в Японском море. Вблизи поселка находится один из крупнейших нефтеналивных портов Тихоокеанского побережья России нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри. Население составляет 3 тыс. человек.