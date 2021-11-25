В Воронежской области возбудили 11 дел за подделку сертификатов о вакцинации от ковида

ВОРОНЕЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила 11 дел за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19 в Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона в Telegram-канале .

"Воронежская полиция возбудила уже 11 уголовных дел по фактам распространения поддельных сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 172 743 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровел 122 881 человек, 8 514 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В настоящее время в регионе действует система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация работников здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ и других сфер деятельности, планируется вакцинировать 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. План вакцинации выполнен на 72,7%, сделали прививку от коронавируса 1 103 337 человек, в том числе двукратно привились 977 143, ревакцинацию прошли 128 055 человек.