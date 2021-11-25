В ХМАО сгорел вертолет Ми-2

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вертолет Ми-2, осуществлявший экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины, сгорел в 30 км северо-восточнее от города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В ХМАО следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с вертолетом Ми-2. По предварительной информации, около 11:00 (мск) 25 ноября в 30 км северо-восточнее от города Покачи в Нижневартовском районе ХМАО сгорел вертолет Ми-2. Вертолет осуществлял экспедиционный полет с целью осмотра нефтяной скважины. Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров, и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. "На борту находился пилот, он успел покинуть кабину. Пассажиры и экипаж - всего три человека - доставлены резервным бортом в Покачи", - добавили в пресс-службе.

Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщает, что ведомством организована проверка по факту происшествия. По данным прокуратуры, в 09:50 25 ноября 2021 года в 28 км от города Покачи после выполнения авиакомпанией "Конверс-Авиа" рейса по маршруту Лангепас - месторождение Покачинефтегаз произошло возгорание воздушного судна Ми-2. "Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - отметили в ведомстве.