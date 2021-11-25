Суд продлил арест экс-директору ФК "Тамбов" Коноваловой по делу о мошенничестве

ТАСС, 25 ноября. Ленинский районный суд Тамбова продлил до 26 января арест бывшему директору футбольного клуба "Тамбов" Ольге Коноваловой по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Об этом ТАСС в четверг сообщила представитель суда Ольга Никулина.

"Суд продлил арест Коноваловой по 26 января включительно", - сказала она.

Коновалову задержали 30 сентября 2021 года по подозрению в мошенничестве по трем эпизодам, возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что 24 ноября был задержан в Московском регионе и доставлен в Тамбов бывший спортивный директор ФК "Тамбов" Павел Худяков, подозреваемый в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), в пятницу ему планируют избрать меру пресечения.

В январе руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. Весной в клубе ввели первую процедуру банкротства - наблюдение. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников.

"Тамбов" выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезонах-2019/20 и 2020/21. В дебютном сезоне команда заняла 14-е место и избежала вылета во второй по силе дивизион, а во втором стала последней.