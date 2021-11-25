В Тамбовской области возбудили 22 дела о подделке сертификатов о вакцинации и QR-кодов

ТАСС, 25 ноября. Полиция возбудила 11 дел по факту подделок сертификатов о вакцинации против COVID-19 и QR-кодов в Тамбовской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время в Тамбовской области возбуждено 22 уголовных дела о подделке прививочных сертификатов и QR-кодов. В полиции напоминают о том, что уголовная ответственность предусмотрена как для тех, кто сбывает поддельный сертификат, так и для его покупателей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в регионе действует система QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и ресторанов, театров, музеев и других учреждений, введена обязательная вакцинация работников здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ и других сфер деятельности, планируется вакцинировать 80% взрослого населения, или 660 тыс. человек. План вакцинации на 25 ноября выполнен почти на 70%, сделал прививку от коронавируса 451 701 человек, в том числе двукратно привился 417 601.

По данным пресс-службы Тамбовской области, врио главы региона Максим Егоров призвал жителей сделать прививки от ковида. "Хочу обратиться ко всем гражданам: прежде чем отказываться от прививки и ввязываться в сомнительные схемы, подумайте о последствиях и о своем здоровье. Врачи Тамбовской области круглосуточно самоотверженно трудятся, спасая жизни людей. Они работают на износ и не нужно прибавлять им работы", - цитирует пресс-служба Егорова.

С начала пандемии в Тамбовской области выявлено 53 611 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 50 384 человека, 1 371 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.