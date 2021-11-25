В Астрахани возбудили уголовное дело после избиения девушки в кафе

АСТРАХАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Астрахани возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента в заведении общественного питания, где в отношении девушки применили насилие. По подозрению в совершении преступления арестован мужчина, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в четверг.

"Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Астрахани установлен и задержан 26-летний житель Республики Дагестан, который 16 ноября 2021 года учинил хулиганские действия с использованием насилия в отношении посетительниц заведения общественного питания в Ленинском районе областного центра. По данному факту отделом дознания районной полиции возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на время предварительного следствия мужчина взят под стражу, сотрудники полиции опросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают, могли ли быть причастны к данным хулиганским действиям иные лица.