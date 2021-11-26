Источник радиации, обнаруженный в центре Челябинска, ликвидировали

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Специализированная организация изъяла с улицы в центре Челябинска фрагмент радиоактивной трубы, который там нашли 22 ноября. После завершения всех работ радиационный фон на месте происшествия пришел к нормальному значению, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации в пятницу.

"Специализированной организацией ООО "Радиоизотопные приборы" были проведены работы по изъятию остатка трубы, выемке грунта и бетонированию. Радиационный фон в настоящее время в пределах нормы", - сказали в пресс-службе.

22 ноября со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщалось об обнаружении радиоактивного предмета на улице Труда - недалеко от центра Челябинска. По данным местных СМИ, естественный радиационный фон был превышен более чем в 100 раз.