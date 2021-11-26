Режим повышенной готовности ввели в муниципалитете Поморья из-за разрушения моста

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти ввели режим повышенной готовности в муниципальном образовании "Емецкое" Холмогорского района Архангельской области из-за разрушения моста через реку Емца, сообщила ТАСС глава района Наталья Большакова.

"Введен режим повышенной готовности в МО "Емецкое". За рекой находится пять деревень, где зарегистрировано 120 человек, проживает около 50. Мост поврежден, сейчас на место приехал подрядчик", - сказала Большакова.

СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу начало доследственную проверку по факту повреждения понтонного моста. По сообщению пресс-службы ведомства, изолированы деревни Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга, Погост. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям лиц, устанавливающим мост через реку и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Как пояснила ТАСС глава района, мост через Емцу сдали в эксплуатацию в конце июня 2021 года, его снесло шугой (молодым льдом). "Мост на гарантии, понятно, что сейчас сразу его не восстановить, - сказала она. - Но вчера мы профилировали техникой дорожное полотно, надеялись на мороз, но пока погода не позволила доделать дорогу. В ближайшее время туда будет проложен зимник (зимняя сезонная дорога)".

По ее словам, в населенных пунктах есть продукты питания и товары первой необходимости. "Медпомощь, если нужно, окажем, - добавила Большакова. - Туда может пройти амфибия-аэросани".