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Всех отравившихся метанолом в Казани выписали из больницы

На лечении оставались четыре человека

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Медики выписали из больницы оставшихся четверых студентов, которые отравились метанолом в Казани, их жизни ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

22 ноября из больницы выписали семерых пострадавших. По данным медиков, 16 ноября в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола". Одного человека отпустили в тот же день, так как анализы не показали наличия метанола. Трое попали в реанимационное отделение, одна из девушек была в коме, позже она умерла. Кроме того, в больницы обратились еще двое человек в Москве и в Республике Башкортостан, которые также употребляли алкоголь в этой компании в Казани.

"Сегодня выписали всех остальных", - сообщили в Минздраве.

Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Однако он случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.

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