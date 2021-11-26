В Калмыкии госпитализировали еще пятерых детей из-за вспышки гриппа

ЭЛИСТА, 26 ноября. /ТАСС/. Общее количество детей, госпитализированных в Элисте из-за вспышки гриппа и ОРВИ, увеличилось до 18, сообщила журналистам в пятницу заместитель министра здравоохранения Калмыкии Оксана Курдюкова. Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал о 13 школьниках, попавших в больницу.

"Выявлено более 1,3 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ по Элисте. Из них 18 человек госпитализировано, но заболевание у всех протекает в легкой и средней степени тяжести. Тяжелых пациентов нет", - сказала она, добавив, что вирус носит сезонный характер и наблюдается в республике ежегодно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что специалисты Калмыкии выявили вирусы гриппа А (свиной) и A (H3N2) (гонконгский) в пробах заболевших детей. Всего ведомство исследовало более 200 проб, из них в 79 пробах определен РНК вирус гриппа А, большинство же проб относятся к гриппу A (H3N2). В регионе по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой продолжают работу эксперты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

По данным управления Роспотребнадзора по Калмыкии, только за три дня календарной недели, с 22 по 24 ноября, заболеваемость ОРВИ среди детей по Элисте и Целинному району выросла в 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. Школы и образовательные организации среднего профессионального образования Элисты и Целинного района с 26 ноября перевели на дистанционный или удаленный режим, который будет действовать до отмены карантина. Все массовые мероприятия, в том числе спортивные, с 26 ноября запретили в Элисте и Целинном районе, постановление об ограничительных мероприятиях подписал главный государственный санитарный врач по республике Джангар Санджиев.